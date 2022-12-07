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Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiye bu yıl da ilgi büyük oldu. Hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin, 2023 fiyatlarının ortalama 300 lira olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:12
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Yılbaşı için hindi fiyatları 300 lira olarak belirlendi

Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
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Hayrabolu'da 14 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı soflarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Yetiştirdiği 5 bin hindinin 4 binini satan Çetin, geçen yıl 250 lira olan hindiyi bu sene 300 liradan sattıklarını kaydetti.

Bu yıl taleplerin erken geldiğini belirten Çetin, "Bu bizi mutlu etti. Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı tabi ki zor. Önemli olan zayiat vermemek, ona çok dikkat ediyoruz. Geçen seneye kıyasla bu sene benzer paralel bir satış grafiğimiz var, diyebiliriz. Fiyat olarak da geçen sene tanesini 250 liradan satıyorduk. Bu sene tanesini 300 liradan satıyoruz. Kilo olarak isteyen olursa 45 ile 50 lira arasında fiyatı değişiyor" dedi.

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin, kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirerek, "Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip altına bakacak. İyi bir hindinin kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur" diye konuştu.

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