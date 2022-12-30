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Afyonkarahisar'da asayiş ve trafik denetimi

Afyonkarahisar'da yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi yapıldı. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:23
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Yılbaşı öncesi asayiş ve trafik denetimi

Afyonkarahisar'da asayiş ve trafik denetimi
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçenin birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde belgelerinde eksiği görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, kahvehanelerde de sigara denetimi yapıldı. Durdurulan araç sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Ekipler trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği açıklandı.


(Kaynak: İHA)

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