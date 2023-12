Yılbaşında İstanbul 15 bin kamera ile takip edilecek

Yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yılı kutlayabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü birçok önlem aldı. . İstanbul Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelin görev yapacağı bildirildi.

İSTANBUL 15 BİN KAMERAYLA TAKİP EDİLECEK

Alınan tedbirler kapsamında, şehirde bulunan 15 bin kamera, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından an be an izleneceği bildirildi.