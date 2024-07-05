Yıldırım çarpan çocukları toprağa gömerek kurtardılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yıldırım çarpan çocukları toprağa gömerek kurtardılar

Iğdır’da hayvan otlatan 2 kardeşe yıldırım çarptı. Kardeşleri kurtarmak isteyen köylüler toprağa gömdü.

Iğdır’ın Asma köyünde öğle saatlerinde aniden sağanak yağış bastırdı. Yağış ile birlikte şimşekler de çaktı.

Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin çocukları Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

Çıkan fırtınada yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır yaralandı. Köylüler fark ederek hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi ancak köylüler 112’yi beklerken çocuklara müdahale etti.

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SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Köylüler çocukları toprağa gömerek hayatta kalmalarını sağladı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yıldırımlar oluştuğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin toprağa gömülü olduğu görüldü.

Ayrıca videoda hayvanların da telef olduğu ortaya çıktı.

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