Yıldırım çarpan çocukları toprağa gömerek kurtardılar

Iğdır’ın Asma köyünde öğle saatlerinde aniden sağanak yağış bastırdı. Yağış ile birlikte şimşekler de çaktı.

Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin çocukları Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

Çıkan fırtınada yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır yaralandı. Köylüler fark ederek hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi ancak köylüler 112’yi beklerken çocuklara müdahale etti.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Köylüler çocukları toprağa gömerek hayatta kalmalarını sağladı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yıldırımlar oluştuğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin toprağa gömülü olduğu görüldü.

Ayrıca videoda hayvanların da telef olduğu ortaya çıktı.