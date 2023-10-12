Yıldırım Demirören Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Ezan susmaz, bayrak inmez, Dominica bölünmez...

Gazeteci Bahadır Özgür eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Karayip ülkesi Dominica’dan para karşılığı vatandaşlık aldığını iddia etti.

Yıldırım Demirören Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Ezan susmaz, bayrak inmez, Dominica bölünmez...

Gazeteci Bahadır Özgür X hesabında bir paylaşım yaptı ve Yıldırım Demirören ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in Karayip ülkesi Dominica’dan para karşılığı vatandaşlık aldığını iddia etti. Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi (OCCRP) adlı internet sitesinin, dünya genelinde suçlu, siyasetçi ve iş insanlarının Dominica gibi ülkelerden vatandaşlık satın aldığını ortaya çıkardığını belirtti.

Özgür, haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Yıldırım Demirören, Karayip ülkesi Dominica’dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Kızının da Dominica pasaportu olduğu belirtiliyor. Araştırmacı gazeteciler suçlu, siyasetçi, iş insanı çok sayıda kişinin 'vatandaşlık skandalı’nı ortaya çıkardı.” ifadeleri kullandı.

KONUYLA ALAKALI AÇIKLAMA YAPILMADI

OCCRP’nin internet sitesinde yer alan bilgiler için Demirören'e hakkındaki iddialara yanıt vermesi için ulaşıldığını ancak Demirören’in bu talebe cevap vermediği açıklandı.

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