Yıldırım Demirören öğretmen veli ve öğrencileri ağlattı

İstanbul Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nden bulunan ve Demirören Grubu’na ait Ata Koleji, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde eğitime ara vereceğini açıkladı.

Okulun, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde eğitimi durdurma gerekçesi ise “okulun bulunduğu çevredeki uzun süredir devam eden inşaatlar” olduğu iddia edilirken, öğretmenler, öğrenciler ve veliler duruma isyan etti.

1958 yılında kurulan ve 66 yıldır eğitim veren Ata Koleji’ne ilişkin 11 Haziran 2021 tarihinde hazırlanan yapı denetim raporunda, okulun çevresindeki inşaatların devam ettiği süreçte yapılan testte okulun sağlam olduğu vurgulandı. Raporda, “50 yılda deprem aşılma olasılığının yüzde 10 olması durumunda, deprem performansının Can Güvenliği Performans Düzeyinde olduğu kanaatine varılmıştır. Yapının eğitim ve öğretim kurumu olarak kullanılmasında statik bir sakınca olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

ÖĞRETMENLER İŞ, ÖĞRENCİLER OKUL TELAŞINDA

Ata Koleji’nde çalışan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen, sözleşmelerinin yenilenmesini bekledikleri sırada aniden eğitimi durdurma kararı alınarak mağdur edildiklerini ifade etti. Okulda yaklaşık 80 öğretmenin olduğuna değinen eğitimci, velilerin çocuklarına okul, kendilerinin ise iş arama telaşına düştüğünü söyledi.

ÖDEME YAPTIK İDDİASI

Kolej tarafından velilere gönderilen ve imzalanması istenen dilekçede “yaptırmış olduğum kaydı iptal etmek istiyorum” ibaresinin geçtiğine dikkat çeken bir veli, “Biz kayıt iptal etmek istemiyoruz. Bu ibareye karşı çıktığımızda ise para iadesi yapmayacaklarını söylediler. Ancak kayıt iptali demek ‘Ben iptal ediyorum, hiçbir hak talep edemem’ demek, biz buna karşı çıkıyoruz” dedi.

Veli ayrıca, ocak ayında 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için ödeme yaptıklarını ifade ederek, şu an ödedikleri ücreti alıp alamayacaklarının da belirsizliğini koruduğunu belirtti.