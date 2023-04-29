Yıldırımın böyle düştü

Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı Elazığ'da şiddetli yağmur ve dolu yağışından sonra TOKİ Evleri'nin bulunduğu yerdeki boş araziye yıldırım düştü. O anlar cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yıldırımın böyle düştü

Editör: Sami GÜREL

Kadirli İlçesi'nde geçtiğimiz gece gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı da ilçeyi etkisi altına aldı.

İlçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi TOKİ Evleri'ne yakın bir noktadaki boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Yıldırımın boş araziye düşmesini şans olarak değerlendiren bir vatandaş "Tabiatın gücünü bir kez daha gördük. Boş araziye düşmesi şans. Konutların üstüne düşse yangın çıkabilirdi" yorumunu yaptı.

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