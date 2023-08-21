Yıldız futbolcu müzeden çalınan 700 yıllık vazoyu satmak isterken tutuklandı

West Ham United'ın eski bir oyuncusu, bir müzeden çalınan vazoyu satmaya çalıştığı için tutuklandı.

Yıldız futbolcu müzeden çalınan 700 yıllık vazoyu satmak isterken tutuklandı

Bir dönem West Ham United’da forma giyen ve çete üyesi olan Kaine Wright, müzeden çaldığı 700 yıllık vazoyu satmak isterken yakayı ele verdi.

İddialara göre, 26 yaşındaki Kaine Wright cezasını bu yıl içinde öğrenecek. Fotospor'un haberine göre daha önce bir müzeden çalınan 1.9 milyon sterlin değerindeki vazoyu el almaya teşebbüs etmekten hapis cezasına çarptırılabilir.

14'üncü yüzyıl yapımı Çin vazosu, 2019 yılında İsviçre'deki bir müzeden çalınmıştı. Wright o vazoyu 450 bin sterline satmaya çalışıyordu. Wright, bu anlaşmalara dahil olan çetenin parçasıydı. Daha önce umut verici bir oyuncu olarak görülüyordu.

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