Yıldız futbolcu oyundan çıkarken yaptığı harekete pişman oldu! Hocası yakasına yapıştı

Editör: Fatma Demirkaya
Mısır ile Cezayir, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 sona ererken, maçın 63. dakikasında yaşanan olay maçın önüne geçti.
ÖĞRENCİSİNİN YAKASINA YAPIŞTI
Cezayir teknik direktörü Djamel Belmadi, 63. dakikada oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan Said
Benrahma'yı alan Belmadi, H. Aouar'ı oyuna soktu.
Benrahma kenara gelirken hocasını görmezden gelince Belmadi bu duruma çok sinirlendi.
Oyuncu Benrahma'nın yakasına yapıştı.
Yıldız oyuncu bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.