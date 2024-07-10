Yıldız futbolcu sakat çıktı. İmza rafa kalktı

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Yıldız futbolcu sakat çıktı. İmza rafa kalktı

Borussia Dotmund'un, Stuttgart'tan transfer etmeye hazırlandığı Serhou Guirassy'de sakatlık sorunu ortaya çıktı.

Alman 1. Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart’ta başarılı bir sezon geçiren Serhou Guirassy, Borussia Dortmund’a transfer olmak üzereydi.

Son görüşmeleri yapmak için Dortmund şehrine giden 28 yaşındaki Gineli futbolcu büyük bir şok yaşadı. Sağlık kontrolleri sırasında oyuncunun sakatlığı ortaya çıktı.

Kulüp, “Serhou Guirassy’nin sağlık kontrolleri sırasında daha fazla açıklama gerektiren bir sakatlık tespit edildi.” şeklinde durumu paylaştı.

Borussia Dortmund, Guirassy’nin serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro’yu ödemeye hazırken, oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye ve sakatlık durumunu araştırmaya karar verdi.

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