Hollanda evine İngiltere finale. İspanya'ya rakip oldular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda evine İngiltere finale. İspanya'ya rakip oldular

Hollanda'yı 90+1'te Watkins'in golüyle 2-1 yenen İngiltere finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yarı finalinde iki dev karşı karşıya geldi.

Dortmund şehrindeki Signal İduna Park Stadı'nda oynanan mücadelede Hollanda ile İngiltere kapıştı.

Son anları nefes kesen mücadeleyi 2-1 kazanan İngiltere finale yükseldi, İspanya'nın rakibi oldu.

İngiltere ile İspanya arasındaki final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de oynanacak.

Hollanda, 7. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Xavi Simons mükemmel vurdu, top kalecinin bakışları arasında filelerle buluştu.

İngiltere, 17. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Harry Kane, skoru dengeledi.

Maç böyle bitecek derken 90+1'de sahneye Watkins çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan İngiliz futbolcu dönüp vurdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu golle 2-1 kazanan İngiltere adını 2020'nin ardından 2024'te de adını finale yazdırdı.

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