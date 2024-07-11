İngiltere'ye sihirli dokunuş. Southgate bu kez başardı

Hollanda'yı sahada gördüğümüzde içimiz acımadı değil. Nasıl elimizden kaçırmıştık Portakallar'ı. EURO 2024 Yarı Final maçında İngiltere karşısında A Milli Takımımız'ın olması içten bile değildi.

İlk yarısını önde tamamladığımız maçta ikinci yarıda geri çekilmiştik. Vincenzo Montella oyuna geç müdahale etti, ağlaya ağlaya elendik. Tek kelimeyle yazık olmuştu.

İngiltere ve Hollanda yarı finale gelene kadar aslında beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Koeman'ın öğrencileri; Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi. 3-0 kazandıkları Romanya maçında bile ite kaka 1-0 önde götürdükleri mücadelenin son 10 dakikalık bölümünde sonuca gittiler. A Milli Takımımız'ı da nasıl elediklerini hepimiz biliyoruz zaten.

İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Maçları 0-0, 1-1 ve 1-0'lık skorlarla tamamlandı, oynadıkları futbol içimizi kıydı! Son 16 Turu'nda Slovakya'nın elinden zor kurtuldular. 90+5'te Bellingham'ın golüyle beraberliği bulup, Kane ile uzatmada kazandılar.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.

İki takımın bu performanslarını göz önünde bulundurduğumuzda sıkıncı bir maç bekliyordum. Ancak beni yanılttılar. Özellikle ilk yarıda top bir o kalede bir bu kaledeydi. 7. dakikada Simons sahneye çıktı, topa 116 km./s hızla vurdu, Hollanda'yı öne geçirdi. 15'te Kane ceza sahası içinde yerde kaldı, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Alman hakem Felix Zwayer beyaz noktayı gösterdi. 18'de Harry Kane skora denge getirirken, İngiltere tarihine geçti. Avrupa Şampiyonaları'nda 7 gole ulaşan Kane, efsane futbolcu Alan Shearer'ı yakaladı.

Ardından direkler skorun değişmesini engelledi. 30'da Dumfries, 32'de Foden direkleri geçemedi. 35'te Memphis Depay sakatlanıp çıkınca Hollanda'nın hücum gücü zayıfladı. Nefes kesen ilk yarı sanki 15 dakika falan oynandı, öyle çabuk bitti!

İkinci yarıda ise iki takım da adeta özüne döndü. "Aman gol yemeyeyim" düşüncesiyle temkinli oynadılar, canımızı sıktılar.

En çok heyecanlandığımız an 79. dakikaydı. Saka topu ağlarla buluşturdu, yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Ofsayt tespit edildi, ancak poziyon bir kez ekrana gelmedi.

Son anlarda İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate oyuna müdahale etti. Kane ve Foden'ı oyundan alıp yerlerine Watkins ile Palmer'ı soktu. İşte bu maçın kaderini değiştirdi. Watkins, Palmer'ın asistinde golü attı, İngiltere'yi finalde İspanya'nın rakibi yaptı.

Bu maça kadar çok eleştirilen Gareth Southgate ilk kez yerinde bir müdahaleyle alkış aldı.

Final 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de oynanacak.