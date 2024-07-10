Trabzonspor ilk sınavı geçti

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan’ın ikinci liginden Szeged Csanad’ı 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Macar ekibi öne geçti. Gajdos’un sağdan yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Borvetö’nün kafa vuruşu yan direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.

İlk yarı boyunca hücumda etkili olamayan bordo-mavililer, zaman zaman kalesinde pozisyonlar verdi. İlk yarıyı Macar temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamladılar.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda tamamen farklı bir 11 oyuncuyla sahaya çıktı.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan bordo-mavililer, 83. dakikada eşitliği sağladı. Eren Elmalı’nın yerden pasında ceza sahası içindeki Umut Bozok, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90+2. dakikada Cihan, topu sağdan hızlı taşıyarak Trezeguet’ye pasını verdi. Trezeguet, ceza sahası içerisinden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1.

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Taxiarchis Fountas, Hüseyin Türkmen ve Abdurahman Bayram maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca, sıcaklık nedeniyle karşılaşmada 4 kez su molası verildi.