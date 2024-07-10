Trabzonspor ilk sınavı geçti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor ilk sınavı geçti

Trabzonspor, Macaristan ekibi Szeged Csanad ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan’ın ikinci liginden Szeged Csanad’ı 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Macar ekibi öne geçti. Gajdos’un sağdan yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Borvetö’nün kafa vuruşu yan direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.

İlk yarı boyunca hücumda etkili olamayan bordo-mavililer, zaman zaman kalesinde pozisyonlar verdi. İlk yarıyı Macar temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamladılar.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda tamamen farklı bir 11 oyuncuyla sahaya çıktı.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan bordo-mavililer, 83. dakikada eşitliği sağladı. Eren Elmalı’nın yerden pasında ceza sahası içindeki Umut Bozok, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90+2. dakikada Cihan, topu sağdan hızlı taşıyarak Trezeguet’ye pasını verdi. Trezeguet, ceza sahası içerisinden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1.

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Taxiarchis Fountas, Hüseyin Türkmen ve Abdurahman Bayram maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca, sıcaklık nedeniyle karşılaşmada 4 kez su molası verildi.

aa-20240710-35109493-35109489-trabzonspor-szeged-csanad.jpg

aa-20240710-35109493-35109490-trabzonspor-szeged-csanad.jpg

aa-20240710-35109493-35109492-trabzonspor-szeged-csanad.jpg

İlgili Haberler
Yıldız futbolcu sakat çıktı. İmza rafa kalktı
Jose Mourinho Fenerbahçe'de ilki yaşadı
Mehmet Büyükekşi depremi. Telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Son Haberler
Suriye'de camları kırılan Türk tırlarına gümrük girişinde ceza kestiler Gündem
Suriye'de camları kırılan Türk tırlarına gümrük girişinde ceza kestiler
İrlanda Milli Takımı, İzlandalıya emanet Spor
İrlanda Milli Takımı, İzlandalıya emanet
İran'da başörtüsü krizi: THY'nin ofisi kapattırıldı Gündem
İran'da başörtüsü krizi: THY'nin ofisi kapattırıldı
Yıldız futbolcu sakat çıktı. İmza rafa kalktı Spor
Yıldız futbolcu sakat çıktı. İmza rafa kalktı
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte "kırmızı" alarm verildi Dünya
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte "kırmızı" alarm verildi
Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 235 gündür sürüyor Gündem
Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 235 gündür sürüyor
Ters Yüz 2 hasılat rekoru kırdı Kültür Sanat
Ters Yüz 2 hasılat rekoru kırdı