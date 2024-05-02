Yıldız futbolcudan kara haber geldi. Çapraz bağları koptu

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Yıldız futbolcudan kara haber geldi. Çapraz bağları koptu
PSG, savunma oyuncusu Lucas Hernandez’in ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bu yılki Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Borussia Dortmund ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sol dizinden sakatlanan Hernandez'in ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

28 yaşındaki Fransız milli oyuncu, ameliyat masasına yatacak ve uzun bir rehabilitasyon sürecine girecek. Bu durum, 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024’te sahada olmasını imkansız kılıyor. Fransa Milli Takımı’nda bugüne kadar 37 kez yer alan ve bu sezon PSG ile 41 maçta görev yapan Hernandez, takımına bir gol katkısı sağlamıştı.

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