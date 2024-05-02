Galatasaray'da kalacak mı? Mertens'ten ayrılık açıklaması

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Galatasaray'da kalacak mı? Mertens'ten ayrılık açıklaması
Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesinin geleceği hakkında konuştu.

Sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens, Galatasaray’daki durumunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde “Yılın Erkek Sporcusu” ödülünü kazanan Mertens şu ifadeleri kullandı:

“Burada olmaktan ve bu ödülü almakdan büyük mutluluk duyuyorum. Aslen bir yıllığına gelmiş olsam da şu anda ikinci yılımı dolduruyorum ve geleceğim konusunda kesin bir şey söyleyemem. Ancak Galatasaray’da geçirdiğim zaman için minnettarım ve burada evimde gibi hissettim.

Mertens’in Galatasaray’daki geleceği, sezon sonunda yapılacak olan sözleşme görüşmeleriyle netlik kazanacak.

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