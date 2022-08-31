Cannes ödüllü ünlü oyuncu Charlbi Dean 32 yaşında hayatını kaybetti

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek vefat etti.
32 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü oyuncunun ölüm nedeni tam olarak açıklanmazken, ani gelişen bir hastalık yüzünden hayatını kaybettiği öğrenildi.
Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da bir trafik kazası geçirmiş, uzun süre tedavi altında kalmıştı.
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