‘Guguk Kuşu’ ve ‘Star Trek’in yıldızı Louise Fletcher hayatını kaybetti 

Sinema tarihine damga vuran 1975'te yayımlanan komedi drama filmi 'One Flew Over The Cuckoo's Nest'teki (Guguk Kuşu) 'Hemşire Mildred Ratched' karakteriyle hafızalara kazınan Louise Fletcher, Fransa'daki evinde hayata veda etti.

Daily Star'da yer alan habere göre, ölüm haberini veren Flecher'in menajeri David Shaul, ünlü oyuncunun evinde uyurken hayatını kaybettiğini aktardı.

2017 yılına kadar sayısız film ve dizide yer alan Fletcher’ın ilk filmi de 1963’te çekilen ve Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach ve Barry Sullivan’ın da oynadığı “A Gathering of Eagles” idi.

LOUISE FLETCHER KİMDİR?

Louise Fletcher, 22 Temmuz 1934 tarihinde işitme engelli bir çiftin çocuğu olarak Alabama'da dünyaya geldi. Okuma, yazma ve konuşmayı teyzesi sayesinde öğrendi. Oyunculuk kariyerine 1959'da Maverick adlı diziyle başladı. Fletcher, 1960'ların başında yapımcı Jerry Bick ile evlendi ve art arda iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarıyla ilgilenmek için kariyerine ara verdi. 11 yıl boyunca çalışmadı.

1975 yapımı Guguk Kuşu'nda canlandırdığı Hemşire Ratched karakteriyle tüm dünyada tanındı. Bo rol ile "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Akademi, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine değer görüldü. Bick'ten 1977'de boşandı.