Yılın ahisinden Uşak Belediyesine ziyaret

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılın ahisinden Uşak Belediyesine ziyaret

Uşak'ta "Yılın Ahisi" seçilen Zekeriya Kükremez, Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Mehmet Akif Şanlı ile bir araya geldiği bildirildi.

Uşak'ta "Yılın Ahisi" seçilen Zekeriya Kükremez, Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Mehmet Akif Şanlı ile buluştu. Başkanlık makamında Belediye Başkan Yardımcısı Serap Saruhan ve Belediye Meclis Üyeleri Emre Karslı ile Mehmet Karakoç'un da hazır bulunduğu görüşmede, Başkan Vekili Şanlı, Zekeriya Kükremez'i tebrik etti. Şanlı, "Bizim kültürümüzde Ahilik; kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde barındırarak ticaret ile ahlakı birleştirir. Değerli esnafımız ve yılın ahisi Sayın Zekeriya Kükremez'i tebrik ediyorum. Ahilerimizin çalışma disiplini ve ahlaki değerlerinin, yeni yetişen genç çırak ve kalfalarımıza örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Karşılıklı iyi niyet dilekleri ve sohbetin ardından, Belediye Başkan Vekili Şanlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Serap Saruhan, Yılın Ahisi Zekeriya Kükremez'e Ahilik kaftanını giydirerek başarılarının devamını diledi.

Ayrıca, 55 yaşındaki Zekeriya Kükremez, bobinaj ustası olarak meslek hayatına devam ediyor.

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