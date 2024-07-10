'Yılın aşkı' dendi ama... Denizde görülmüşlerdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Yılın aşkı' dendi ama... Denizde görülmüşlerdi!

Ünlü oyuncular Rıza Kocaoğlu ve Deniz Işın'ın aşk iddialarına son nokta koyuldu.

"İnci Taneleri" dizisinin yıldızı Rıza Kocaoğlu ve "Ömer" dizisinden Deniz Işın'ın Çeşme'de birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularına yol açmıştı.

Samimi halleri dikkat çeken ikilinin fotoğrafları "Yılın Aşkı" yorumlarına neden olmuştu. Fakat her iki oyuncu da bu iddiaları yalanladı.

Kocaoğlu, Zeytin Ağacı dizisinin galasında muhabirlerin sorularına şu şekilde yanıt verdi:

"Arkadaşım kendisi. Denize girdiğimiz herkesle sevgili olmuyoruz."

Kocaoğlu ve Işın'ın arkadaşlığı bu şekilde magazin gündeminden çıkmış oldu.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu. 19 Mart 1979 tarihinde İzmir'de doğmuş, Kars - Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye mensup.

Oyunculuk eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştı.

Kariyerine ilk adımlarını "Bana Şans Dile" filmiyle atan Kocaoğlu, "Ezel", "Kuzey Güney", "Karadayı", "İçerde" ve "Çukur" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınmıştı.

Ayrıca, "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı tarihi dizide İstanbul Telgraf Müdürlüğü yapan İhsan Pere karakterini canlandırmıştı.

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Kocaoğlu, çeşitli oyunlarda rol almış ve ödüller kazanmıştı.

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