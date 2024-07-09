Ünlü oyuncu kiracısıyla mahkemelik oldu

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Oyuncu Sarp Apak, dilekçesinde, aynı sitedeki dairelerin 65 bin TL'ye kiralandığını, ancak kendi kiracısından 12 bin 500 TL aldığını ifade etti ve kiranın mahkeme tarafından belirlenmesini istedi.

Kiracıyla 2010 yılında 3 bin TL üzerinden anlaşan Apak, son dönemdeki konut fiyatlarındaki artış nedeniyle zam talep etti, fakat kiracı kabul etmeyince durum mahkemeye taşındı.

Apak, dairenin lüks bir sitede olduğunu ve aynı sitedeki dairelerin 45-65 bin TL arasında kiralandığını belirtti.

Mahkeme, kira bedelinin belirlenmesi için bilirkişi atadı.

SARP APAK KİMDİR?

Sarp Apak, 11 Kasım 1981'de Diyarbakır'da doğmuş, Türk oyuncu.

Hayatının ilk beş yılını Diyarbakır'da geçiren Apak, daha sonra ailesiyle Bursa'ya taşınmış ve burada büyümüştü.

Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştu.

Kariyerine tiyatro ile başlayan Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda "Ağır Roman" adlı eserde sahne almış ve daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın da yer aldığı BKM Grubu'na katılarak "Organize İşler" filminde rol almıştı.

"Avrupa Yakası" dizisindeki Tanrıverdi karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Apak, "Kavak Yelleri" ve "Yalan Dünya" gibi popüler dizilerde de önemli roller üstlenmişti.

Ayrıca "Aşkınla Yandım" şarkısını coverlayarak müzik alanında da adından söz ettirmişti.

2018 yılında Bengisu Uzunöz ile evlenen ve aynı yıl içinde oğlu Güney'i kucaklayan Apak, oyunculuk kariyerine ek olarak tiyatro ve stand-up gösterileriyle de sanat hayatını sürdürmekte.