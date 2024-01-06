Yılın ilk deve güreşleri yapıldı

Yılın ilk deve güreşi Aydın İncirliova’da gerçekleşti. Kış mevsiminin en önemli festivallerinden biri olarak gösterilen deve güreşlerinde 170 deve mücadele etti.

Yoğun ilginin yaşandığı deve güreşlerinde açıklamalarda bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Belediye başkanları olmazsa bu deve güreşleri olmaz. Müsabakalar iyi geçiyor. Çatımlarımız çok güzel zaten. Meteoroloji müdürü ile görüştüğümüzde Pazar günü saat 01.00 ile 03.00 arası şiddetli yağmur olduğunu söyledi ve bu kadar emek verdik” ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda çoluk çocuk deve güreşlerini izlemeye gelen vatandaşlar aileleriyle piknik de yaptı. Güreşlerin sonunda şampiyon develerin sahiplerine kupaları teslim edildi.