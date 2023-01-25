Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.20'de başladı.

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.