Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Meteoroloji yılın son gününde havanın nasıl olacağını açıkladı. Son tahminlere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması beklenirken bazı illerde ise yağış olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de de sağanak bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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