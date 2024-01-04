AKOM bütün ilçelere acil kodlu çağrı yaptı. Dikkat dikkat! İstanbul'a karın geleceği saat açıklandı

İBB AKOM’un yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul’a karın ne zaman geleceği belli oldu. Sibirya’yı soğuğu geliyor.