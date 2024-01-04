AKOM bütün ilçelere acil kodlu çağrı yaptı. Dikkat dikkat! İstanbul'a karın geleceği saat açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet işleri Daire Başkanlığı’na bağlı AKOM meteorolojik değerlendirmesini paylaştı.
Bugün 12 civarında olan hava sıcaklığı öğle saatlerinden sonra ise 16 dereceye çıkacağı bildiriliyor.
Akşam saatlerinde ise yağışlı hava bekleniyor.
8 Ocak Pazartesi’den itibaren ise Sibirya kökenli soğukların geleceği öğrenildi.
Hava sıcaklıklarının 5-8°C azalması beklenirken yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi tahmin ediliyor.
Hava Forum’un paylaşımlarına göre de ilk soğuk hava dalgası yola çıktı.
Birinci dalganın 9 ila 11 Ocak arası beklendiği ikinci dalganın ise Ocak’ın yarısından sonra beklendiği bildirildi.
İSTANBUL KIŞA HAZIR MI?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kış hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.
İmamoğlu, “Kış hazırlığı için araç filomuzu yeniledik.
Aldığımız yeni araçlarla güçlendirdiğimiz filomuz; tuz, solüsyon ve müdahale ekiplerimizle İstanbul'da 637 noktada 11812 personelle olası olumsuz durumlara karşı hazırlık yaptık.” paylaşımını yapmıştı.