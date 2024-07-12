Yıllardır bekleyen dosya raftan indirildi

Kaynak: DHA
Yıllardır bekleyen dosya raftan indirildi

Bolu'da 2005 yılında işlenen bir cinayetle ilgili olarak iki kişi daha yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bolu'da, 19 yıl önce cinayete kurban giden 29 yaşındaki S.D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma yeni gelişmelerle devam ediyor. Salıbeyler Mahallesi'nde 12 Mayıs 2005'te öldürülmüş halde bulunan S.D.'nin faili meçhul dosyası, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden incelenmeye alındı.

İLK TUTUKLAMA: İ.Ç.

Soruşturma kapsamında, cinayetin baş şüphelisi olarak belirlenen 42 yaşındaki İ.Ç., iki ay önce gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemeler ve titiz çalışmalar sonucu İ.Ç.'nin cinayeti işlediği tespit edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YENİ GÖZALTILAR: A.Ö. VE S.T.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olarak iki yeni ismi daha tespit etti. A.Ö. ve S.T.'nin de cinayete karıştığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından üzerlerine giydirilen çelik yeleklerle adliyeye sevk edildi.

19 yıldır çözülemeyen bu cinayet dosyasının yeniden açılması ve kısa sürede sonuç alınması, emniyet teşkilatının titiz çalışmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular, adaletin sağlanması yolunda önemli adımlar olarak nitelendiriliyor.

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