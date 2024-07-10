Yıllardır tatilcileri soyulacak soğan gören turizm esnafı ağlıyor. Ağlama bebeğim ağlama 1 yıl kaldı bayrama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıllardır tatilcileri soyulacak soğan gören turizm esnafı ağlıyor. Ağlama bebeğim ağlama 1 yıl kaldı bayrama

Bodrum esnafının sosyal medya hesabından boş plajı çekip "Bodrum'da sezon nasıl geçiyor?' diye soranlara; bugüne kadar böyle yarın belli değil." paylaşımına gazeteci İbrahim Haskoloğlu'ndan tepki geldi. Haskoloğlu, "Siz milleti yıllardır dolandırdınız ve karşılığında da 'Serbest piyasa dediniz' İnsanlar da istediği ülkeye gitmek de özgür. Size az bile oluyor." ifadelerini kullandı.

Tatil beldelerinde bölge esnafının özellikle yerli turistlere dudak uçuklatan fiyatlarla hizmet ve ürün sunması sebebiyle kur farkına rağmen vatandaşlara yurt dışı tatilini daha cazip kılıyor.

Haliyle birçok vatandaş da tatil tercihini yurt dışından yana kullanıyor.

Pahalılığıyla yaz dönemlerinde sık sık haberlere konu olan Bodrum esnafı da yeterince yerli turist çekemeyince isyan etti.

"SERBEST PİYASA DEDİNİZ MİLLETİ YILLARDIR DOLANDIRDINIZ"

Bodrum bir esnaf yaz ayları olmasına rağmen boş plajı çekip "Bodrum'da sezon nasıl geçiyor?' diye soranlara; bugüne kadar böyle yarın belli değil." isyanında bulundu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Bodrum esnafının bu paylaşımı alıntılayarak fahiş fiyatlar uygulayan Türk turizmcilere tepki gösterdi. Haskoloğlu, "Bodrum esnafı, Bakanlıklara 'Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasını' sonlandırın şeklinde taleplerde bulunuyorlar. Siz milleti yıllardır dolandırdınız ve karşılığında da 'Serbest piyasa dediniz' İnsanlar da istediği ülkeye gitmek de özgür. Size az bile oluyor." ifadelerini kullandı.

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