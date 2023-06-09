Yılmaz Büyükerşen çocukları '8. Çocuk Şenliği'ne davet etti

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen ‘8. Çocuk Şenliği’, 11 Haziran Pazar günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda yapılacak. Şenlikte; konserler, sahne şovları, spor gösterileri, oyunlar, yarışmalar ve dans gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları da yer alacak. Şenliğe katılacak çocuklar, 10.00-17.30 saatleri arasında çok sayıda oyun ve atölye çalışmalarıyla eğlenecek.

Şenlikte masa tenisi, mini voleybol, eğlenceli çocuk parkuru, mendil kapmaca, yakan top, ebeveyn ve çocuk yarışları, tekerlek, halat çekme, çuval yarışı, sumo güreşi, hentbol 7 metre atışı, hemsball, floor curling, speedball, ok ve dart atışı gibi yarışlarla çocuklar ve aileleri heyecan yaşayacak.

Başkan Büyükerşen, “Tüm çocuklarımızı, kıymetli ailelerini ve çocuk ruhunu koruyan herkesi sekizincisini düzenleyeceğimiz bu güzel şenliğe davet ediyorum” dedi.