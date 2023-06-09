Yılmaz Büyükerşen çocukları '8. Çocuk Şenliği'ne davet etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 11 Haziran Pazar günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenecek ‘8. Çocuk Şenliği’ne tüm çocukları ve ailelerini davet etti.

Yılmaz Büyükerşen çocukları '8. Çocuk Şenliği'ne davet etti

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen ‘8. Çocuk Şenliği’, 11 Haziran Pazar günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda yapılacak. Şenlikte; konserler, sahne şovları, spor gösterileri, oyunlar, yarışmalar ve dans gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları da yer alacak. Şenliğe katılacak çocuklar, 10.00-17.30 saatleri arasında çok sayıda oyun ve atölye çalışmalarıyla eğlenecek.

Şenlikte masa tenisi, mini voleybol, eğlenceli çocuk parkuru, mendil kapmaca, yakan top, ebeveyn ve çocuk yarışları, tekerlek, halat çekme, çuval yarışı, sumo güreşi, hentbol 7 metre atışı, hemsball, floor curling, speedball, ok ve dart atışı gibi yarışlarla çocuklar ve aileleri heyecan yaşayacak.

Başkan Büyükerşen, “Tüm çocuklarımızı, kıymetli ailelerini ve çocuk ruhunu koruyan herkesi sekizincisini düzenleyeceğimiz bu güzel şenliğe davet ediyorum” dedi.

b06ec278-a88f-4c0e-b88a-78f67802849c-w.jpg

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
120 dönüm buğday tarlasında yangın Güncel
120 dönüm buğday tarlasında yangın
Silivri'de 3 ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı adliyede Güncel
Silivri'de 3 ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Spor yapmaya vaktiniz yoksa dikkat. 1 haftada 10 cm incelten tarif ortaya çıktı Sağlık
Spor yapmaya vaktiniz yoksa dikkat. 1 haftada 10 cm incelten tarif ortaya çıktı
Yaren ne demek? Yaren isminin anlamı nedir? Keşfet
Yaren ne demek? Yaren isminin anlamı nedir?
Süzüle süzüle işyerine girdi. İtfaiye alarma geçti Güncel
Süzüle süzüle işyerine girdi. İtfaiye alarma geçti
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli tutuklandı Güncel
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli tutuklandı
Erdoğan'dan sokaktaki vatandaşa kadar 85 milyonun bilgileri internete sızdı iddiası. E-Devlet'te büyük skandal Teknoloji - Otomotiv
Erdoğan'dan sokaktaki vatandaşa kadar 85 milyonun bilgileri internete sızdı iddiası. E-Devlet'te büyük skandal