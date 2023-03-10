Yılmaz Büyükerşen’in kadınlarla zumba yaptığı 2019 videosunu trol hesaplar yeniden gündeme getirdi

Video 8 Mart 2019’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi resmi Youtube hesabından yayınlandığı biliniyor.

Videonun açıklamasında “Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlediği danslı spor etkinliğine 600 kadın katıldı. Zumba, halk oyunları ve modern dansları eğitmenler eşliğinde yapan kadınlara Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte konuşan Büyükerşen “Türkiye’nin kadınlarıyla güçlü bu kentinde sadece 8 Mart’ta değil her gün bizim için kıymetlisiniz” dediği ifade edildi.

Videonun Youtube’a eklenme tarihi ise 8 Mart 2019.

İddianın yayılması üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen resmi Twitter hesabı üzerinden 9 Mart 2023 tarihinde açıklama yaptı. Büyükerşen videonun 8 Mart 2019 tarihinde çekildiğini ve ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle yaraları sarmaya çalışırken bu süreçte böyle bir kutlamanın yapılabilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.