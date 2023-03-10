10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yılmaz Büyükerşen’in kadınlarla zumba yaptığı 2019 videosunu trol hesaplar yeniden gündeme getirdi

Yılmaz Büyükerşen’in kadınlarla zumba yaptığı 2019 videosunu trol hesaplar yeniden gündeme getirdi

Twitter’daki trol hesaplar tarafından 9 Mart 2023 tarihinde yapılan paylaşımda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde zumba yaptığını gösteren videonun güncel olduğu iddia edilerek yeniden gündeme getirildi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 20:05
Takip Et

Yılmaz Büyükerşen’in kadınlarla zumba yaptığı 2019 videosunu trol hesaplar yeniden gündeme getirdi

Yılmaz Büyükerşen’in kadınlarla zumba yaptığı 2019 videosunu trol hesaplar yeniden gündeme getirdi
+
Aa
-

Video 8 Mart 2019’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi resmi Youtube hesabından yayınlandığı biliniyor.

Videonun açıklamasında “Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlediği danslı spor etkinliğine 600 kadın katıldı. Zumba, halk oyunları ve modern dansları eğitmenler eşliğinde yapan kadınlara Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte konuşan Büyükerşen “Türkiye’nin kadınlarıyla güçlü bu kentinde sadece 8 Mart’ta değil her gün bizim için kıymetlisiniz” dediği ifade edildi.

Videonun Youtube’a eklenme tarihi ise 8 Mart 2019.

İddianın yayılması üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen resmi Twitter hesabı üzerinden 9 Mart 2023 tarihinde açıklama yaptı. Büyükerşen videonun 8 Mart 2019 tarihinde çekildiğini ve ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle yaraları sarmaya çalışırken bu süreçte böyle bir kutlamanın yapılabilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
1
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
3
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
4
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
5
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
6
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
7
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Malatya’da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı   
﻿Malatya’da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı   
﻿Malatya’da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı   
﻿Kuaför iş yerinde ölü bulundu
﻿Kuaför iş yerinde ölü bulundu
﻿Kuaför iş yerinde ölü bulundu
﻿Ersin Destanoğlu'nun yeni rotası belli oldu
﻿Ersin Destanoğlu'nun yeni rotası belli oldu
﻿Ersin Destanoğlu'nun yeni rotası belli oldu
﻿Donald Trump ifadeye çağrıldı
﻿Donald Trump ifadeye çağrıldı
﻿Donald Trump ifadeye çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.