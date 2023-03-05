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Yılmaz Özdil canlı yayında CHP’nin arşivini açtı. Kılıçdaroğlu’nun 2014’te herkesi şoke eden aday açıklamasını anlattı

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil canlı yayında CHP’nin arşivini açtı. Özdil, 2014’teki seçim öncesinde Kılıçdaroğlu’nun aday olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükerşen’in açıklanması beklenirken nasıl Ekmeleddin İhsanoğlu’nun duyurduğunu anlattı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 12:00
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Yılmaz Özdil canlı yayında CHP’nin arşivini açtı

Yılmaz Özdil canlı yayında CHP’nin arşivini açtı. Kılıçdaroğlu’nun 2014’te herkesi şoke eden aday açıklamasını anlattı
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Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, 6'lı masanın dağılmasından sonra Sözcü TV'de CHP'nin arşivini açtı.

2014 seçimlerinden bahseden Yılmaz Özdil, "CHP parti içinde anket yapıyor. 12 kişilik liste vardı bu listeyi sordular adayınız kim olsun diye. CHP'nin bütün omurgası 'Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olsun' dedi. "2014 seçimlerinde bütün CHP örgütü Yılmaz Büyükerşen'i açıklamasını beklerken Kılıçdaroğlu çıktı hiçbir şey açıklamadı ve indi. Ertesi sabah çıktı "bizim adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu" dedi." diye konuştu.

Yılmaz Özdil'in bu konuşması ise dikkat çekti. Özdil'in açıklamaları ise binlerce kişi tarafından izlendi.

 

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