Yılmaz Erdoğan'ın sır gibi sakladığı aşkı 'baldızı' ifşa etti! Sosyal medyayı çalkalayan video

İnci Taneleri dizisi ile ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan’ın 2 senedir bir modelle birlikte olduğu iddia edilmişti.

Yılmaz Erdoğan'dan 25 yaş küçük olan ünlü model Cansu Taşkın da katıldığı bir Youtube programında Yılmaz Erdoğan’la ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cansu Taşkın’ın kız kardeşi, Yılmaz Erdoğan’la Cansu Taşkın’ın öpüştükleri bir videoyu ve Yılmaz Erdoğan’la çekilmiş üçlü karelerini paylaşarak aşkı ifşa etti.

Bu aşk itirafından sonra çıkan “aşk haberleri asılsız çıktı” şeklindeki haberlere de Cansu Taşkın’dan cevap gecikmedi. Taşkın kendisine vurulan iffetsizlik damgasından ötürü yasal yollara başvuracağını açıkladı.