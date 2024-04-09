Yılmaz Erdoğan'ın sır gibi sakladığı aşkı 'baldızı' ifşa etti! Sosyal medyayı çalkalayan video

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Erdoğan'ın sır gibi sakladığı aşkı 'baldızı' ifşa etti! Sosyal medyayı çalkalayan video
Ünlü model Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan aşkı ifşa oldu. Taşkın’ın kız kardeşi, sosyal medya hesabından Yılmaz Erdoğan’la Cansu Taşkın’ın öpüştükleri bir videoyu paylaştı.

İnci Taneleri dizisi ile ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan’ın 2 senedir bir modelle birlikte olduğu iddia edilmişti.

Yılmaz Erdoğan'dan 25 yaş küçük olan ünlü model Cansu Taşkın da katıldığı bir Youtube programında Yılmaz Erdoğan’la ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

hhhjhhgy.jpg

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cansu Taşkın’ın kız kardeşi, Yılmaz Erdoğan’la Cansu Taşkın’ın öpüştükleri bir videoyu ve Yılmaz Erdoğan’la çekilmiş üçlü karelerini paylaşarak aşkı ifşa etti.

Bu aşk itirafından sonra çıkan “aşk haberleri asılsız çıktı” şeklindeki haberlere de Cansu Taşkın’dan cevap gecikmedi. Taşkın kendisine vurulan iffetsizlik damgasından ötürü yasal yollara başvuracağını açıkladı.

ffo.jpg

gsds.jpg

hjgggh.jpg

fghfg.jpg

İlgili Haberler
Genç model Yılmaz Erdoğan’la aşkını itiraf etti. Aralarında 25 yaş fark var
Son Haberler
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı Teknoloji
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması Spor
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı Yerel Haberler
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu Gündem
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı Gündem
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı
Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi Gündem
Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi
Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı