Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandı

Kaynak: mynet
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandı
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu şimdi de Müge Anlı canlı yayınında annesini aramaya başladı. Annesi ile 10 yıldır görüşmediğini söyleyen Duygu Nebioğlu açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı

Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğunu açıklayan ve günlerce magazin gündeminde yer alan Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

Annesi Suphiye Ormancı’nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” dedi. Bu açıklamalar sonrasında dava da ismi geçen Uğur Dündar'dan açıklama gecikmedi.

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MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Her açıklaması gündem olan Duygu Nebioğlu şimdi de Müge Anlı canlı yayınında annesini aramaya başladı. Babası Metin Akpınar'ı bulma sürecini ve yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu annesi hakkındaki açıklamalarıyla herkesi hayretler içinde bıraktı.

'İBRAHİM TATLISES'İN FİLMİNDE...'

10 senedir annesi ile görüşmediğini anlatan Duygu Nebioğlu annesinin ünlü isimlerle arkadaş olduğunu ve İbrahim Tatlıses'in filminde de rol aldığını söyledi.

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FOTOĞRAFI İLK KEZ YAYINLANDI

Şimdilerde Almanya'da yaşadığı bilinen Suphiye Ormancı’nın fotoğrafları da canlı yayında ilk defa yayınlandı.

Müge Anlı Ormancı’ya 'Çocuklarınıza açıklama yapmak zorundasınız sarılmak zorundasınız. Bunun için arayın' dedi.

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