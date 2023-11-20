Yılmaz Özdil Erdoğan'ın anayasayı neden değiştirmek istediğini açıkladı. Can alıcı maddeyi açıkladı

Youtube kanalından yaptığı yayınlar ile gündemi yorumlayan ve yorumları ile gündem olan Gazeteci Yılmaz Özdil, geçtiğimiz Salı günü paylaştığı “Starbucks Anayasası” adlı videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliğinden kast ettiğinin aslında sadece anayasa’nın 101. Maddesi ile alakalı olduğunu ve sadece bu maddenin değişmesi ile birlikte anayasanın kelimesine dahi dokunamayacağını açıkladı.

Özdil sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda ise, “Salı günü “Starbucks Anayasası”nda anlattım, bugün asrın liderimiz teyit etti, Anayasa değişikliği denilen 101’nci maddeden ibarettir, 101’nci madde değişsin, Anayasa’nın kelimesine bile dokunmaz!” ifadelerini kullandı.

Özdil’in Youtube kanalından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler ise şu şekilde:

"Erdoğan’ın aday olabilmesi için bu anayasa madde 101’deki bir kimse iki defa seçilebilir ibaresi ortadan kaldırılacak. Hatta yüzde 50+1 kişi ibaresi bile değiştirilecek, bunu da azaltacaklar.

Anayasayı değiştirmemiz lazım dedikleri işte bu.

Not alın. Kapsayıcı anayasa ayağına yatacaklar. Özgürlükçü anayasa ayağına yatacaklar.

HDP’ye bir parmak bal verecekler. Tarikatlere bir parmak bal verecekler.

Güzel göstermek için süsleyecekler, sendikal haklar filan diyecekler, vatandaşlık hakları filan diyecekler…"