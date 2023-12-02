Yılmaz Özdil geçmişi hatırlattı 'Selman Öğüt’ün rektör yapılması gayet ferasetli bir karardır'

Yılmaz Özdil, 'Kemalizm virüstür' paylaşımıyla gündeme gelen Selman Öğüt'ün İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanması ardından geçmişi hatırlatarak çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil geçmişi hatırlattı 'Selman Öğüt’ün rektör yapılması gayet ferasetli bir karardır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 4 üniversiteye yeni rektör atandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne getirilen isimse dikkatlerden kaçmadı.

2 yıl önce sosyal medya hesabından "Kemalizm virüstür. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" paylaşımında bulunan Prof. Dr. Selman Öğüt, atama kararı öncesi dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Bay Kemal..." ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair paylaşımlarıyla öne çıkan gazeteci Yılmaz Özdil, bu defa Selman Öğüt'ün rektör atanmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Katıldığı bir programda “Cahillerin ferasetine güveniyorum, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” şeklinde bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Bülent Arı'yı hatırlatan Özdil Selman Öğüt'ün atamasına 'feraset' göndermesi yaptı.

Özdil, geçmişte yapılan bu açıklamayı hatırlattı ve şunları yazdı:

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“Cahillerin ferasetine güveniyorum, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” diyen arkadaş YÖK’e yönetici yapıldığına göre, Selman Öğüt’ün rektör yapılması gayet ferasetli bir karardır.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bir televizyon programına katılan Bülent Arı, Barış için Akademisyenler ile ilgili sözleri tartışma yaratmıştı.

Arı, “Bizde de şimdi okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede” demişti.

Tepkiler üzerine Arı, görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin zarar görememesi için istifa ettiğini açıklamıştı.

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