Ağızlarındaki baklayı çıkardılar, Adalet Bakanı yargıdaki krizin çözümünü yeni anayasada buldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda AYM ile Yargıtay arasında yaşanan polemikle ilgili açıklmalarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Ağızlarındaki baklayı çıkardılar, Adalet Bakanı yargıdaki krizin çözümünü yeni anayasada buldu

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Bakan Tunç açıklamasında:

“Sorunun çözümü yeni anayasadır. Yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun da anayasa değişikliği ile mümkün olduğunu biliyoruz. Anayasada değişiklik yapmadan sorunu kalıcı çözemeyiz. TBMM'de grubu bulunan tüm partilerimizi artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına inanıyorum.

TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var. Bu sorunun çözümünde hakem konumunda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışıksız ifadeler kullanmak kabul edilemez. Hukuk devletinde sorunlar hukuk içerisinde çözülür. Birileri tarafından konu farklı yere çekiliyorsa kasıt vardır. Bu mesele hukuk içerisinde çözülecektir. Hiç kimsenin yargı kurumlarına yıpratmasına izin veremeyiz” dedi.

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