Yılmaz Özdil Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas için söylediklerini açıkladı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'daki konutuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı habere göre, saldırıda Haniye'nin yanı sıra bir koruması da yaşamını yitirdi.

Haniye'nin "siyonist bir saldırı" sonucunda Tahran'da öldüğünü doğruladı. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gittiği belirtildi.

Hamas’ın El Aksa televizyonuna konuşan üst düzey yetkili Musa Ebu Marzuk, Haniye'nin suikastını "cezasız kalmayacak korkakça bir eylem" olarak nitelendirdi. Reuters'a açıklama yapan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise, suikastı "Hamas’ın iradesini kırmayı amaçlayan vahim bir tırmanış" olarak tanımladı ve Hamas'ın yoluna devam edeceğini, zaferlerine inandıklarını vurguladı. Ebu Zuhri, "Hamas bir kavram ve kurumdur, insanlar değildir. Fedakârlıklara rağmen bu yolda devam edeceğiz ve zaferden eminiz" dedi.

"ŞÜKÜR NAMAZI SIRASINDA ARKASINDA TÜRK BAYRAĞI VARDI"

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, 7 Ekim 2023'te bir Hamas saldırısı yapıldığında çocuk-kadın binden fazla sivil İsrailli öldürüldüğünde Haniye’nin kameralar önünde göstere göstere şükür namazı kıldığını hatta “sivil İsrailliler öldürüldü” diye o şükür namazı kıldığı görüntülerin de arkasında Türk bayrağı göründüğünü söyledi. O baskın sırasında Türkiye'de olduğu bile öne sürüldüğünü hatırlattı.

"İSRAİL'İN GELİP HANİYE’NİN TAHRAN'DA ÖLDÜRMESİNİN ANORMAL OLMAYACAKTIR"

Şimdi ise sivil İsrailliler öldürülürken mutluluktan şükür namazı kılındığında ve bunun büyük bir keyifle dünyayı servis edildiğinde ise İsrail'in gelip Haniye’nin Tahran'da öldürmesinin anormal olmayacağını aktardı.

"ABBAS'IN TEŞHİSİ DOĞRU"

7 Ekim saldırısında Hamas’ın sınırdaki İsrail şehirlerine girip sivilleri öldürdüğünde bu İsmail Haniye’nin şükür namazı kıldığında Türkiye'de adeta bayram havası eserken; Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas ne dediğini hatırlatan Özdil, Abbas’ın “Hamas İsrail'in Gazze'ye saldırması için bahane yarattı” dediğini söyledi. “Hamas'ın bu saldırısı İsrail'in Gazze'ye saldırması için gerekçe oluşturdu, gerekçe yarattı” dediğini aktardı. Bu sözler için de Özdil, “Kesinlikle doğru teşhis” yorumunda bulundu.

"11 EYLÜL 2001'DE ABD TARİHİNDE İLK KEZ KENDİ TOPRAKLARINDA VURULDU"

Medyanın Mahmut Abbas'ın bu açıklamasını hiç beğenmediğini ifade eden Özdil, “Gazze'de taş üstünde taş kalmadı, 40 binden fazla insan öldürüldü. İsmail Haniye de işte kendisini en güvende hissettiği yerde Tahran'da öldürüldü. Bakın bu Türkiye'de kornalarla zafer turu atan arkadaşlar iyi dinlesin lütfen. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez kendi topraklarında vuruldu. Dört yolcu uçağı teröristler tarafından kaçırıldı. İki yolcu uçağı New York'ta ikiz kuleleri patlattı. 110 katlı kuleler çöktü, bir yolcu uçağı Pentagon'u vurdu, çakıldı. Bir yolcu uçağı da Washington’da artık nereyi vuracaksa hedefine ulaşamadan düşürüldü. Toplam 2977 Amerikalı hayatını kaybetti. Dünya şoke olmuştu.

"KAFASI ÇALIŞMAYAN BAZI ÜLKELERDE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ YAPTI"

Kafası çalışmayan bazı ülkelerde sevinç gösterileri yapılıyordu, kornalarla şehir turu atıyorlardı. Gene böyle şükür namazları filan kılıyorlardı. Filistin Kurtuluş örgütü lideri Filistin Devlet başkanı Yaser Arafat ne yaptı biliyor musunuz? Koştura koştura gitti Amerikalılar için kan bağışında bulundu. Kan bağışında videoya çekti bütün dünyaya da servis etti. Dünya Haber Ajansı, Amerika'nın kan bağışına falan ihtiyacı yok, sembolik. Bu terör saldırısına karşı ABD'nin yanında olduğunu gösteriyordu Arafat. Çünkü Arafat’ın kafası çalışıyordu, ABD'nin bu 11 Eylül'den sonra dünyayı yakıp yıkacağı bunu kimsenin yanına bırakmayacağını bunu vesile yapacağını gayet iyi biliyordu. Arada Filislin’i patlatmasınlar diye kurtarmak ve korumak için yattı böyle sedye sembolik olarak kan bağışında bulundu.

"HAMAS, FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’NÜN YASER ARAFAT'IN KARŞISINA DİKİLMİŞ BİR ÖRGÜTTÜR"

‘Terör bizim de düşmanımızdır’ dedi. ‘Biz de terör kurbanıyız’ dedi. Bununla da yetinmedi. Arafat'ın belirlediği 20 kişilik Filistin heyeti Kudüs'teki Amerikan Konsolosluğuna gitti. Ölenlerin anısına mum yaktılar taziyede bulundular. Arafat'ın kafası çalışıyordu, olabilecekleri öngörüyordu. ABD'nin bu 11 Eylül’ü vesile yaparak dünyaya ne yapacağını kestiriyordu. Kendi halkını yangından kurtardı. Hamas, işte bu Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Yaser Arafat'ın karşısına dikilmiş bir örgüttür. İsrail'den önce Arafat'a karşı bir örgüttür. Arafat'ı Mahmut Abbas'ı etkisiz hale getirip Gazze'ye el koymak için kurulmuş bir örgüttür. Hamas'ın Gazze’nin başına hatta İran'dan Lübnan'a ve hatta Türkiye'ye kadar bütün bölgenin başına ne iş açtığını hepimiz görüyoruz." dedi.

“TÜRKİYE TARİHİ BİR HATA YAPIYOR”

Tarikat cemaat zırcahil atmosferiyle hayata Ankara penceresinden bakmak yerine hayata Hamas penceresinden bakan Türkiye tarihi bir hata yapıyor. Arafat’tan ibret alınması gerek.

Suikastten sonra tartışılan bir başka konunun da “400 milyon nüfusa sahip Arap ülkeleri dünyadaki 2 milyar müslüman nasıl oluyor da 9 milyon nüfuslu İsrail'le başa çıkamıyor” konusu olduğuna değinen Özdil, “Bu soruyu mantıklı bulup sorabilmek için gerçekten tarikat cemaat zırcahil atmosferinde yaşamak gerek. Çünkü bu soruyu soranlara en ufak bir ulusal şuur olmadığı için bütün Arap ülkelerinin hepsinin aynı görüşte olduğunu varsayıyor. Mısır'dan Suudi Arabistan'a Fas'tan Suriye'ye kadar her birinin farklı farklı devletler olduğunu idrak edemiyor adam. Hepsi Arap ülkesi olduğuna göre hepsi aynıdır diye düşünüyor. Kendisinde en ufak bir ulus şuuru olmadığı için dünyadaki bütün müslümanların aynı görüşte olduğunu zannediyor ve bu gerizekalılıkla soruyor.

Yılmaz Özdil'in bu anlattıklarını linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

https://www.youtube.com/watch?v=nbOyAOS6GDM