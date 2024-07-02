Yılmaz Vural başaramadı

Sezon ortasında geldiği Menemen FK’yi düşme hattından çıkarıp play-off’lara taşıyan ancak ilk turda hayallerine veda eden Yılmaz Vural’a kötü haber geldi.

Menemen FK ile sözleşmesi bitmesine rağmen yaptığı açıklamalarda devam etmek istediğini ve haber beklediğini söyleyen Yılmaz Vural’ın yerine Burhanettin Basatemür getirildi.

İzmir ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Burhanettin Basatemür, kulüp başkanımız Bilgin Tokul ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Basatemür’ün yardımcılıklarını Mustafa İzgi (Yardımcı antrenör), Cenk Decdel (Atletik performans), Oğuzhan Güngör (Kaleci antrenörü) ve Anıl Cırıkoğlu (Maç ve performans analiz antrenörü) yapacaktır" ifadelerine yer verildi.