Yılmaz Vural yerle bir oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK’de teknik direktör belirsizliği son buluyor.

Sezon ortasında Yılmaz Vural’ı getiren İzmir ekibi bir ivme yakalasada play-off ilk turunda 24 Erzincanspor’a elenmişti.

Sezonu istediği gibi bitiremeyen Menemen FK’de bu sonuç üzerine sözleşmesi otomatik olarak sona eren Yılmaz Vural EURO 2024 için Almanya’ya gitmişti.

Deneyimli teknik adam her ne kadar yoluna Menemen FK ile devam etmek istediğini söylesede İzmir ekibinin niyeti başka.

Menemen FK’nin teknik direktörlük görevi için Mesut Toros ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.