Yılmaz Vural: Utanıyorum içim acıyor

Türk futbolunun ünlü ismi teknik direktör Yılmaz Vural, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ın başına getirilmesini değerlendirdi.

Yılmaz Vural, Sözcü TV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF’ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum.

Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi halinde çok tartışılacaktır. Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. ‘Getiririm yabancı biter’ diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim.''