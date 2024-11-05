Yine skuter yine ölüm! TIR altına aldığı genç kızı 150 metre sürükleyip ezdi

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın (28) nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı. Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Yine skuter yine ölüm. Alınan önlemler yetersiz

Ankara'da otomobil skutere çarptı