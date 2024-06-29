Yiyenler Halüsinasyon Görmeye Başladı 5 Kişi Hastanelik Oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yiyenler Halüsinasyon Görmeye Başladı 5 Kişi Hastanelik Oldu!

Avustralya'da satılan 'mantar jelibonu'nu satın alıp tüketen en az 5 kişi hastanelik oldu. Yaşanan olay sonrası Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları, insanları hastanelik eden jelibonları geri çağırdı ve tüketicilere "yemeyin" çağrısı yaptı.

Uncle Frog markalı mantarlı jelibonu satın alıp tüketen kişilerde 'kalp atışlarının hızlanması' ve 'rahatsız edici halüsinasyonlar' gibi semptomlar ortaya çıkmaya başladı. Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları, Nisan ayından itibaren 'aslan yelesi' ve 'kordiseps' içeren bu jelibonları satın alıp tüketen en az 5 kişinin Yeni Güney Galler'de tedavi altına alındığını duyurdu.

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JELİBONU YİYEN KİŞİLER HALÜSİNASYON GÖRMEYE BAŞLADI

Jelibonları satın alıp tüketen kişilerde kusma, halüsinasyon, nabız hızlanması, nöbet benzeri etkinlikler ve istemsiz hareket etme gibi semptomlar ortaya çıkıyor.

3 çocuk annesi Laura Jones, jelibonu tükettikten sonra saatlerce süren rahatsız edici semptomlar yaşadığını ve kalp atış hızının 160'a kadar yükseldiğini ifade etti. Jones, şekerlemeleri anksiyete rahatsızlığına iyi geleceğini düşünerek internetten satın aldığını ve hayatında ilk defa bu kadar tuhaf bir deneyim yaşadığını belirtti.

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Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları, Uncle Frog markalı mantarlı jelibonları geri çağırdı ve bu jelibonu tüketen kişilere bir daha tüketmemeleri için uyarılarda bulundu.

Yetkililer, jelibonları tüketen insanların sağlık sorunlarıyla karşılaşırsa doktora başvurmaları gerektiğini açıkladı.

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