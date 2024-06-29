Savcı Sayan Türk halkıyla dalga geçti. Karabük Üniversitesi'ndeki Suriyeli öğrencileri gösterip Türk öğrencileri aptal yerine koydu

AKP'li Savcı Sayan, iki Suriyeli kardeşin Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesini birincilik ve ikincilik bitirdiği haberini 'Onlar birinci ve ikinci olmasalardı bizimkiler olurdu' diyerek paylaştı. Savcı Sayan paylaşımına kahkaha emojisi ekledi.

Savcı Sayan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda eleştiri yorumu aldı. Bir kullanıcı Savcı Sayan'a "Bu kişiler üniversite sınavıyla mı girmişler üniversiteye?" diye sorarken başka bir kullanıcı ise Savcı Sayan'dan Suriye'ye yerleşmesini istedi.

Kullanıcılar doğru dürüst Türkçe konuşamadıkları halde Suriyeli gençlerin üniversitelerde nasıl birincilik aldıklarını sorgularken bir kullanıcı ise Karabük Üniversitesi'nin kaçta kaçının yabancı öğrencilerden oluştuğunu sordu.

NEDEN GÜVENLİ BÖLGELERDEKİ ÜNİVERSİTELER VARKEN TÜRKİYE'YE GETİRİLİYORLAR?

Gazeteci Fatih Ergin ise konu ilgili yorumunda Karabük Üniversitesi'nin Suriye'den de öğrenci getirdiğine dikkat çekti. Fatih Ergin "Afrin'den sözde YÖS ile getirdiği Abi Abdo İbrahim Mühendislik Fakültesini birincilikle, kardeşi Alaa İbrahim ise fakülteyi ikincilikle bitirmiş. Güvenli bölgede açılan fakülteler varken neden Türkiye'ye getiriliyorlar?" diye sordu. Fatih Ergin'in sorusuna ise kısa sürede çok sayıda destek yorumu atıldı.

Suriyeli kardeşler ise Karabük Üniversitesi'ndeki imkanları överek okulu yere göğe koyamadı. Kardeşler Suriye'nin Afrin kentinde düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'a (YÖS) girerek fakülteye girdiklerini anlattılar.