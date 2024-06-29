Temassız kart kullananlar dikkat. 1 Temmuz'da başlıyor

Alışverişlerinde temassız kartla ödeme yapmayı tercih edenler 1 Temmuz ile birlikte alıştıkları 750 lira limitin üzerine çıkabilecekler. Ancak alışveriş yapacakların yine de kart şifrelerini bilmelerine gerek olabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 30 Nisan'da aldığı kararla bankalara yazı göndermiş 1 Temmuz 2022'den bu yana 750 lira olan temassız ödeme limitini 1 Temmuz 2024 itibari ile bin 500 liraya çıkarılması için gerekli düzenlemeleri yapmalarını istemişti.

1500 LİRAYI AYAN ALIŞVERİŞLERDE YİNE ŞİFRE İSTENECEK

Temassız ödeme limitinin artırılmasına güvenerek yaptığınız alışverişlerde eğer ödeme miktarınız 1500 lirayı aşarsa pos makineleri yine banka şifrenizi istemeye devam edecek.