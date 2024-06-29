Temassız kart kullananlar dikkat. 1 Temmuz'da başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Temassız kart kullananlar dikkat. 1 Temmuz'da başlıyor

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren temassız kartla ödemelerde 2 yıl aranın ardından düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme 1 Temmuz itibari ile yürürlüğe giriyor.

Alışverişlerinde temassız kartla ödeme yapmayı tercih edenler 1 Temmuz ile birlikte alıştıkları 750 lira limitin üzerine çıkabilecekler. Ancak alışveriş yapacakların yine de kart şifrelerini bilmelerine gerek olabilir.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 30 Nisan'da aldığı kararla bankalara yazı göndermiş 1 Temmuz 2022'den bu yana 750 lira olan temassız ödeme limitini 1 Temmuz 2024 itibari ile bin 500 liraya çıkarılması için gerekli düzenlemeleri yapmalarını istemişti.

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1500 LİRAYI AYAN ALIŞVERİŞLERDE YİNE ŞİFRE İSTENECEK

Temassız ödeme limitinin artırılmasına güvenerek yaptığınız alışverişlerde eğer ödeme miktarınız 1500 lirayı aşarsa pos makineleri yine banka şifrenizi istemeye devam edecek.

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