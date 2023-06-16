Üniversite sınavına girecek adaylar 2023 YKS kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, YKS kaçta başlayacak? 2023 YKS oturum tarihleri nedir?

YKS KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika

2023 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

17 Haziran Cumartesi günü yapılacak TYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

18 Haziran Pazar günü düzenlenecek AYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek.

18 Haziran Pazar günü uygulanacak olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

YKS KAÇ SAAT SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

YKS'nin 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.