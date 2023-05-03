ÖSYM’nin açıkladığı YKS tarihleri sonrasında sınava girecek adaylar YKS netlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Uzmanlar YKS netleri için bazı tüyolar verdi. Peki, YKS netleri nasıl artar? YKS netlerini arttıracak tüyolar neler?

Uzmanlar sınava sayılı günlerin kaldığı bu dönemde artık konu eksikliklerinin tamamlanmış olması gerektiğini belirtiyor.

YKS NETLERİ NASIL ARTAR?

SORU DAĞILIMLARINI İNCELEYİN

YKS'de çıkabilecek güncel konuları ve soru dağılımlarını inceleyin. Hangi konulardan daha çok soru çıkıyorsa o konulara ağırlık verin. Aynı konulara ağırlık vermeyin.

FARKLI KAYNAKLARDAN ÇALIŞIN

Ne kadar çok farklı kaynaktan, ne kadar çok çeşitte soru çözerseniz, o kadar farklı bakış açısıyla sorulara yaklaşırsınız. Kaynak kitap, internet gibi ortamlardaki kolay, orta ve zor seviye sorularını mutlaka görün.

SORU ANALİZLERİ YAPIN

Haftada en az 1 kere deneme sınavı yapın. Sınava 1 ay kala deneme çözme aralığınızı 3 güne indirin. Her deneme sınavından sonra yanlış yaptığınız soruları tek tek analiz ederek hangi konulardan ve nerelerde yanlışlar yaptığınızı görmelisiniz.

SOSYAL MEDYAYA ARA

Aday sayısının fazla olması nedeniyle başta sosyal medya mecraları olmak üzere yakın çevrenizde olumsuz yorumlar, kaygılı paylaşımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu günlerde sosyal medya kullanımını sınırlandırın.

ESKİ SINAVLARI ÇÖZÜN

Bu süreç içerisinde özellikle geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmeniz size fayda sağlayacaktır. Son yıllarda yapılan üniversite sınavı soruları ağırlıklı olmak üzere yeni nesil soru olarak adlandırılan soru tiplerini mutlaka sınavdan önce çözmelisiniz.

YKS DERSLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

TÜRKÇE İÇİN KİTAP

Genel anlamda Türkçe sorularının çoğunluğu anlamaya, yorumlamaya, analitik düşünmeye, sentez yapmaya yönelik sorulardan oluşuyor. Bu noktada çok okumak ve çok sayıda soru çözmek, hem zamanın doğru kullanılmasını hem de doğru yanıtlar verilmesini sağlar. Dilbilgisi konu çalışması için çok sayıda örnek görmek yarar sağlayacaktır.

İŞLEM YETENEĞİNİ GELİŞTİRİN

Önceki yıllardaki Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) matematik sınavlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan 4 konu sınavdan çıkarılmış oldu. AYT'de limit, türev, integral gibi konulardan soru gelmeyecek. Ancak kalan konulardan sorulacak soru sayısı artmış oldu. Temel kavramları bilmek, işlem yeteneğine sahip olmak, problem çözme yöntemlerine dikkat etmek sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

HARİTALARLA ÇALIŞIN

Tarih için temel bilgilerin yanında bunların yorumlanması da gerekir. Bunun için olabildiğince farklı tarzda soru çözülmelidir. Coğrafya dersi için, ciddi bir harita bilgisinin olması oldukça önemli.

AZ KONUDAN ÇOK DETAY

YKS konu içeriğinin azaltılması, sınavda çıkacak konularda daha detaylı sorular sorulması anlamına gelebilir. Bu nedenle öğrencilerin daha çok deneme sınavı çözmesi gerekiyor. Konular dar olduğu için çeldirici şıkları olan sorular gelebilir.