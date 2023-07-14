Haziran ayında YKS gerçekleşmesinin ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuçları belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da yapılan üniversite sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala, üniversite tercih tarihi de merak edilmeye başladı.

YKS sonuç tarihi 2023 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre; 20 Temmuz'da duyurulacak.

Üniversite adayları, YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Fakat YKS sonuçlarının, internet adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Üniversite adayları, YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden (https://sonuc.osym.gov.tr/) öğrenebilecek.