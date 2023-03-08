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YKS tarihleri belli oldu mu? 2023 YKS ne zaman?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından YKS tarihi ertelenmişti. ÖSYM YKS tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, YKS tarihleri belli oldu mu? 2023 YKS ne zaman?

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:42
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YKS tarihleri belli oldu mu? 2023 YKS ne zaman?

YKS tarihleri belli oldu mu? 2023 YKS ne zaman?
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ÖSYM Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından pek çok sınav tarihini ertelemişti. YKS tarihi belli olmasının ardından sınava girecek adaylar YKS tarihlerini araştırıyor. Peki, YKS tarihleri belli oldu mu? 2023 YKS ne zaman?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından ÖSYM YKS de dahil pek çok sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Sınava girecek adaylar YKS tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. ÖYSM YKS tarihlerinin belli olduğunu duyurdu. İşte YKS tarihi..

2023 YKS NE ZAMAN? YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM açıklaması ile YKS başvuruları 8 - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

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