Bamya böyle temizlenirse hem daha kolay temizleniyor hem de lezzeti katlanıyor

Bamya, lezzetli ve besleyici bir sebze olmasının yanı sıra temizlenmesi zor bir sebze olarak bilinir. Ancak bamyanın temizliği aslında oldukça kolaydır ve doğru şekilde temizlendiğinde lezzeti de katlanır. İşte bamyanın doğru şekilde temizlenmesi için adımlar:

Evde Püf Noktalarıyla Bamya Temizleme ve Ayıklama

Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre; Çoğu bamya, 1.5-4.0 cm arası olduğunda hasat edilir. 4 cm den uzun bamyalar, güveç bamya için iyi olabilen, ancak daha hızlı pişirme için ideal olmayan sert kategoriye girme eğilimindedir. Bu nedenle daha ufak bamyaların temizlenme ve ayıklanma süreçleri daha kolaydır.

Bamya, geliştiği sıcak iklimde suyu depolayan berrak, biraz yoğun bir sıvı içerir. Mısır, Yunanistan, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye, Yemen'de bamya, sıklıkla tüketilir. Hint mutfağında et ve balık yemekleri için çeşitli soslara sıklıkla bamya eklenir. Bamya uzun zamandır sağlık bilincine sahip kişiler için favori bir yiyecek olmuştur. Türkiye'de uzun süredir diyabet tedavisinde kullanılan kavrulmuş bamya tohumları da araştırılmış ve kan şekerini düşürmede olumlu etkisi olduğu görülmüştür. İçeriğinde İse: Potasyum, B Vitamini, C Vitamini, Folik Asit, Kalsiyum bulunmaktadır.

Bamya bitkisi, Malvaceae familyasına ait ve yeşilbiber kabuğuna benzer, ancak piramit şeklindedir. Enine kesiti beş köşeli yıldıza benzer. Bamya, solunum problemleri çeken, hareketsiz bir yaşam tarzı sürdüren, ağır fiziksel efor sarf eden, ayrıca ameliyat geçirmiş ve iyileşme canlılığına ihtiyaç duyan kişiler için kullanışlıdır. İşte, evde püf noktalarıyla bamya temizleme ve ayıklama yöntemleri:

Alınan bamyalar ilk önce musluk altında iyice temizlenmeli

Bir kaba konur ve üzerine su dökülür ve temiz olana kadar iki kez değiştirilir.

Daha sonra süzülür ve sudan tamamen kuruyana kadar temiz bir bezin üzerine alınır.

Daha sonra kafasını soyarak (sap kısmını) yıldız şeklinde kesilir. Kesme işlemi doğru yapılırsa içerisinde bulunan yoğun sıvıyı bırakmayacaktır.

Bamya Nasıl Yıkanır?

Sağlık açısından mükemmel bir gıda olan bamyanın hazırlanma süresi zahmetli olsa da içeriğinde bulunan vitaminlerle tam bir şifa bombası olduğunu gösteriyor. Tüm yararlı vitaminlerin dışında bamya sindirim sistemi rahatsızlıklarında da kullanılmaktadır. Bileşiminde bulunan mukus, diyet lifi ile birlikte, toksinlerin "yıkanması" ve ondan tamamen sindirilmemiş gıda artıkları nedeniyle bağırsağın temizlenmesine yardımcı olur. Bu maddeler ayrıca safra sentezine ve kolesterolün vücuttan atılmasına da katkıda bulunur. Bu karmaşık etki sayesinde bağırsak mikroflorasının durumu önemli ölçüde iyileşir. Bamyanın sindirim sisteminin çeşitli rahatsızlıkları için sıklıkla tavsiye edilmesinin nedeni budur. Kabızlık, şişme, hazımsızlık vb.

Peki, bamya nasıl yıkanır?

Doğru yıkama tekniği nasıldır? Bamyayı bir kaseye koyun ve her yarım kilo bamya için yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Bamyayı yaklaşık 30 dakika sirke içinde bırakın, ardından suyla yıkayın. Kurutun ve her zamanki gibi kullanın. Sirke ayrıca taze bamyada bulunabilecek pestisitlerden ve mikroplardan korunmanıza yardımcı olur.