YKS tercih işlemlerinde bugün son gün

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, 25 Temmuz'da başlamıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos'ta sona eren başvuru süresini 4 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Uzatılan tercih süresi bugün saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM, başvuru süresinin uzatılma gerekçesine dair yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte, bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır" ifadesine yer verdi.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS'ye katılan adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Adaylar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki kurallara göre ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Başvuru merkezlerinde tercih işlemleri yapılamayacak, ayrıca ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri kabul edilmeyecek.

BAŞARI SIRALAMASI UYGULAMASI

Adaylar, en fazla 24 bölüm tercihinde bulunabilecekler. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik ve hukuk programlarında başarı sıralaması koşulu devam ediyor. Adayların, bu programlar için belirlenen başarı sıralamalarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Bu yılki hukuk programları için Eşit Ağırlık puan türünde en düşük 125 bininci, mühendislik programları için sayısal puan türünde en düşük 300 bininci, mimarlık programları için sayısal puan türünde en düşük 250 bininci, tıp programları için sayısal puan türünde en düşük 50 bininci, öğretmenlik programları için ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programları için sayısal puan türünde en düşük 100 bininci, diş hekimliği programları için ise sayısal puan türünde en düşük 80 bininci sıralamada olmak gerekecek.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, tercih başvurularının tamamlanmasının ardından üniversitelere yerleştirme işlemlerini tamamlayacak ve sonuçları açıklayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacaklar. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kayıt işlemleri sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme işlemleri başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.