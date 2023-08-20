YKS tercih sonuçlarının ardından Özgür Demirtaş’tan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Öğrencilerin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonucuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
DEMİRTAŞ'TAN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurmasının ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.
Gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Üniversite sınav sonuçları açıklandı:
1) Kazanamayanlar üzülmesin. Dünyanın sonu değil. Okul başarısı, hayat başarısı demek değildir.
2) Kötü okulları kazananlar tekrar denemeyi düşünsünler.
3) İyi okul ve bölüm kazananlar gelecek 4-5 yıl büyük emek versinler, asılsınlar. Hepinize zihin açıklığı dilerim."