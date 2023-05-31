YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için depremzede öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlayacaklarını açıklamıştı. Peki, YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nereden yapılır?

YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nereden yapılır?

ÖSYM Başkanlığı YKS’ye girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve barınma desteğine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Peki, YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nereden yapılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve YKS başvurularındaki artış nedeniyle, sınava ikamet ettiği ilden farklı ilde girecek olan adaylara ÖSYM tarafından ulaşım ve barınma desteği sağlanacak.

ÖSYM'DEN ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığı ifade edildi.

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle sınırlı sayıda adayın, ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığı bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir."

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ulaşım ve barınma desteğine başvurular, TC kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş ve ikametgah belgesi ile 1-12 Haziran'da valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

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